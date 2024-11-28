Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ливерпуль" обыграл "Реал", Мбаппе и Салах не реализовали пенальти: итоги дня в Лиге чемпионов

Опубликовано:

Египетский футболист Мохамед Салах
Мохамед Салах. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени завершился пятый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

В центральном матче английский "Ливерпуль" на своем поле одержал победу над испанским "Реалом" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Алексис Мак Аллистер (52 минута) и Коди Гакпо (76).

При этом соперники не реализовали по одному пенальти. Голкипер хозяев отразил мяч после удара Килиана Мбаппе, а Мохамед Салах пробил мимо ворот.

После этой победы "Ливерпуль" остался единственной командой, не терявшей очки на общем этапе. С 15 баллами мерсисайдцы возглавляют таблицу. "Реал" с шестью очками занимает 24-е место.

Полные результаты игрового дня 27 ноября:

  • "Штурм" (Австрия) — "Жирона" (Испания). 1:0
  • "Црвена Звезда" (Сербия) — "Штутгарт" (Германия). 5:1
  • "Болонья" (Италия) — "Лилль" (Франция). 1:2
  • "ПСВ" (Нидерланды) — "Шахтер" (Украина). 3:2
  • "Селтик" (Шотландия) — "Брюгге" (Бельгия). 1:1
  • "Астон Вилла" (Англия) — "Ювентус" (Италия). 0:0
  • "Монако" (Франция) — "Бенфика" (Португалия). 2:3
  • "Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания). 2:0
  • "Динамо Загреб" (Хорватия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). 0:3

Матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 10-11 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2193545-liverpul-obygral-real-mbappe-i-salah-ne-realizovali-penalti-itogi-dnya-v-lige-chempionov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie