"Ливерпуль" обыграл "Реал", Мбаппе и Салах не реализовали пенальти: итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени завершился пятый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

В центральном матче английский "Ливерпуль" на своем поле одержал победу над испанским "Реалом" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Алексис Мак Аллистер (52 минута) и Коди Гакпо (76).

При этом соперники не реализовали по одному пенальти. Голкипер хозяев отразил мяч после удара Килиана Мбаппе, а Мохамед Салах пробил мимо ворот.

После этой победы "Ливерпуль" остался единственной командой, не терявшей очки на общем этапе. С 15 баллами мерсисайдцы возглавляют таблицу. "Реал" с шестью очками занимает 24-е место.

Полные результаты игрового дня 27 ноября:

"Штурм" (Австрия) — "Жирона" (Испания). 1:0

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Штутгарт" (Германия). 5:1

"Болонья" (Италия) — "Лилль" (Франция). 1:2

"ПСВ" (Нидерланды) — "Шахтер" (Украина). 3:2

"Селтик" (Шотландия) — "Брюгге" (Бельгия). 1:1

"Астон Вилла" (Англия) — "Ювентус" (Италия). 0:0

"Монако" (Франция) — "Бенфика" (Португалия). 2:3

"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания). 2:0

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). 0:3

Матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 10-11 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.