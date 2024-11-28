"Ливерпуль" обыграл "Реал", Мбаппе и Салах не реализовали пенальти: итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени завершился пятый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.
В центральном матче английский "Ливерпуль" на своем поле одержал победу над испанским "Реалом" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Алексис Мак Аллистер (52 минута) и Коди Гакпо (76).
При этом соперники не реализовали по одному пенальти. Голкипер хозяев отразил мяч после удара Килиана Мбаппе, а Мохамед Салах пробил мимо ворот.
После этой победы "Ливерпуль" остался единственной командой, не терявшей очки на общем этапе. С 15 баллами мерсисайдцы возглавляют таблицу. "Реал" с шестью очками занимает 24-е место.
Полные результаты игрового дня 27 ноября:
- "Штурм" (Австрия) — "Жирона" (Испания). 1:0
- "Црвена Звезда" (Сербия) — "Штутгарт" (Германия). 5:1
- "Болонья" (Италия) — "Лилль" (Франция). 1:2
- "ПСВ" (Нидерланды) — "Шахтер" (Украина). 3:2
- "Селтик" (Шотландия) — "Брюгге" (Бельгия). 1:1
- "Астон Вилла" (Англия) — "Ювентус" (Италия). 0:0
- "Монако" (Франция) — "Бенфика" (Португалия). 2:3
- "Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания). 2:0
- "Динамо Загреб" (Хорватия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). 0:3
Матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 10-11 декабря.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2193545-liverpul-obygral-real-mbappe-i-salah-ne-realizovali-penalti-itogi-dnya-v-lige-chempionov/