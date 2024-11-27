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Бывший одноклубник Месси стал его новым тренером

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Хавьер Маскерано и Лионель Месси (слева направо)
Хавьер Маскерано и Лионель Месси (слева направо). Фото: Alex Livesey/Getty Images

Американский футбольный клуб "Интер Майами" на официальном сайте объявил о назначении аргентинца Хавьера Маскерано на пост главного тренера, передает NUR.KZ.

40-летний специалист приступит к своим обязанностям после получения рабочих документов. Контракт с Маскерано рассчитан до конца сезона 2027 года.

"Иметь возможность руководить таким клубом, как "Интер Майами", — большая честь для меня. Буду стремиться использовать эту привилегию по максимуму. Меня привлекли неоспоримые амбиции организации и инфраструктура, которую она имеет. Я с нетерпением жду совместной работы с людьми из "Интер Майами", чтобы помочь клубу достичь новых высот и подарить болельщикам больше незабываемых моментов", — заявил Маскерано.

Совладелец клуба Девид Бекхэм тепло высказался о приходе аргентинца.

"На протяжении всей своей карьеры в качестве одного из лучших игроков мира и опытного тренера Хавьер всегда демонстрировал то, что делает его великим, — неустанную решимость со знаниями, инстинктами и пониманием того, как с этим обращаться. Мы очень рады приветствовать его в качестве руководителя нашей команды", — сказал Бекхэм.

Напомним, лидером и капитаном "Интер Майами" является Лионель Месси, который на протяжении многих лет играл вместе с Маскерано в сборной Аргентины и "Барселоне". Также в испанском клубе вместе со специалистом выступали Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес, которые сейчас входят в состав американской команды.

Предыдущим местом работы Маскерано была молодежная сборная Аргентины. Он возглавлял команду на Олимпиаде-2024 в Париже.

Прошлый главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино покинул клуб после вылета из плей-офф нынешнего розыгрыша MLS.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2192844-byvshiy-odnoklubnik-messi-stal-ego-novym-trenerom/

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