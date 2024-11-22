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"Кайрат" объявил о переходе футболиста сборной Казахстана

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Казахстанский футболист Еркин Тапалов
Еркин Тапалов. Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Еркин Тапалов перешел в "Кайрат", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление в социальных сетях алматинского клуба.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца 2025 года и включает возможность пролонгации еще на один сезон.

По данным Transfermarkt, Тапалов перешел из костанайского "Тобола" на правах свободного агента. На данный момент его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро.

В минувшем сезоне Тапалов провел за "Тобол" 27 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Также он регулярно вызывается в сборную Казахстана.

Полузащитник — воспитанник уральского "Акжайыка". Также он выступал за талдыкорганский "Жетысу", актауский "Каспий", карагандинский "Шахтер", туркестанский "Туран" и петропавловский "Кызыл-Жар".

Напомним, "Кайрат" стал победителем Казахстанской премьер-лиги. В следующем году команда выступит в Лиге чемпионов. Ранее алматинцы объявили о продлении контракта с лучшим бомбардиром в нынешнем составе Жоао Пауло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2191398-kayrat-obyavil-o-perehode-futbolista-sbornoy-kazahstana/

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