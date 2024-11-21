"Кайрат" сделал заявление о будущем лучшего бомбардира чемпионата Казахстана

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" в официальном Instagram-аккаунте объявил о продлении контракта с бразильским нападающим Жоао Пауло, передает NUR.KZ.

В минувшем сезоне Казахстанской премьер-лиги 36-летний форвард забил десять мячей и стал одним из трех лучших бомбардиров. В составе "Кайрата" он стал чемпионом страны.

Во всех турнирах сезона Пауло провел 31 матч, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

"Кайрат" и бразилец продлили контракт на год. Соглашение будет действовать до конца сезона-2025.

"Поздравляем Жоао Пауло с новым контрактом! Желаем и в следующем году не сбавлять обороты, забивать много голов и радовать наших болельщиков!" — сказано в заявлении "Кайрата".

Пауло выступает за алматинскую команду с 2021 года. Его трансферная стоимость на данный момент оценивается в 400 тысяч евро.

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