Самая слабая сборная по футболу в мире поборется за выход на ЧМ-2026

Сборная Сан-Марино по футболу может получить дополнительный шанс сыграть на чемпионате мира по футболу 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".
В рамках Лиги наций УЕФА футболисты Сан-Марино смогли дважды победить, что позволило им занять первое место в группе D1 и выйти в Лигу C.
Для того чтобы сборная Сан-Марино могла претендовать на участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2026, необходимо, чтобы 10 из 14 победителей групп Лиги наций напрямую прошли в финальную часть турнира. Среди этих команд сильные европейские сборные, в том числе Испания, Португалия, Германия, Франция, Англия.
Если это случится, Сан-Марино в стыках поборется за выход на ЧМ-2026 с Северной Македонией, Северной Ирландией и Молдовой. При этом команда теоретически имеет шансы пробиться на чемпионат мира и через классический отборочный турнир, который пройдет в 2025 году.
Следует отметить, что Сан-Марино занимает последнее место в рейтинге ФИФА.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2190674-samaya-slabaya-sbornaya-po-futbolu-v-mire-poboretsya-za-vyhod-na-chm-2026/