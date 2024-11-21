Самая слабая сборная по футболу в мире поборется за выход на ЧМ-2026

Сборная Сан-Марино по футболу может получить дополнительный шанс сыграть на чемпионате мира по футболу 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

В рамках Лиги наций УЕФА футболисты Сан-Марино смогли дважды победить, что позволило им занять первое место в группе D1 и выйти в Лигу C.

Для того чтобы сборная Сан-Марино могла претендовать на участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2026, необходимо, чтобы 10 из 14 победителей групп Лиги наций напрямую прошли в финальную часть турнира. Среди этих команд сильные европейские сборные, в том числе Испания, Португалия, Германия, Франция, Англия.

Если это случится, Сан-Марино в стыках поборется за выход на ЧМ-2026 с Северной Македонией, Северной Ирландией и Молдовой. При этом команда теоретически имеет шансы пробиться на чемпионат мира и через классический отборочный турнир, который пройдет в 2025 году.

Следует отметить, что Сан-Марино занимает последнее место в рейтинге ФИФА.

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