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Самая слабая сборная по футболу в мире поборется за выход на ЧМ-2026

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Сборная Сан-Марино по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу. Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Сборная Сан-Марино по футболу может получить дополнительный шанс сыграть на чемпионате мира по футболу 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

В рамках Лиги наций УЕФА футболисты Сан-Марино смогли дважды победить, что позволило им занять первое место в группе D1 и выйти в Лигу C.

Для того чтобы сборная Сан-Марино могла претендовать на участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2026, необходимо, чтобы 10 из 14 победителей групп Лиги наций напрямую прошли в финальную часть турнира. Среди этих команд сильные европейские сборные, в том числе Испания, Португалия, Германия, Франция, Англия.

Если это случится, Сан-Марино в стыках поборется за выход на ЧМ-2026 с Северной Македонией, Северной Ирландией и Молдовой. При этом команда теоретически имеет шансы пробиться на чемпионат мира и через классический отборочный турнир, который пройдет в 2025 году.

Следует отметить, что Сан-Марино занимает последнее место в рейтинге ФИФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2190674-samaya-slabaya-sbornaya-po-futbolu-v-mire-poboretsya-za-vyhod-na-chm-2026/

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