Сборной Косово присудили техническое поражение в скандальном матче Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил о вынесенных санкциях после матча Лиги наций между сборными Косово и Румынии.

Команды встречались в Бухаресте 15 ноября в рамках пятого тура группы С2. В добавленное ко второму тайму время матч был остановлен, когда сборная Косова покинула поле, отказавшись доигрывать.

Своими действиями гости выразили протест из-за скандирований болельщиков на трибунах. Зрители активно выкрикивали название Сербии и вывешивали флаги этого государства.

После разбирательств в УЕФА признали сборную Косово виновной в том, что матч не был сыгран в полном объеме. Команде присудили техническое поражение со счетом 0:3, а национальную футбольную федерацию оштрафовали на 6 тысяч евро (около 3,1 миллиона тенге по нынешнему курсу).

На хозяев матча также наложили санкции. Следующий матч, где Федерация футбола Румынии будет принимающей стороной, пройдет при пустых трибунах. Общая сумма денежного штрафа за несколько нарушений равна 128 тысячам евро (более 67 миллионов тенге по нынешнему курсу).

Напомним, что независимость Косово не признали многие государства мира, в том числе Казахстан.

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