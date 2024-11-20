Сборная Узбекистана по футболу обыграла Северную Корею и поднялась на второе место в группе отбора на ЧМ

Национальная сборная Узбекистана по футболу одержала минимальную победу в рамках квалификационного турнира на чемпионат мира – 2026, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Узбекистан выступает в группе 1 азиатского сектора в рамках отбора на мировое футбольное первенство. Соперником команды в шестом туре выступила сборная Северной Кореи.

Встреча состоялась на нейтральном поле в Лаосе, где номинальными хозяевами выступили футболисты из КНДР, и завершилась победой Узбекистана с минимальной разницей в счете (1:0). Единственный гол забил полузащитник узбекистанцев Аббосбек Файзуллаев.

21-летний спортсмен отправил мяч в сетку ворот с 25 метров.

На 80-й минуте сборная Узбекистана осталась в меньшинстве, защитник команды Умар Эшмуродов сыграл рукой в своей штрафной площади и заработал прямую красную карточку.

Корейцам не удалось воспользоваться шансом и реализовать назначенный пенальти, что привело к поражению Северной Кореи.

После шести матчей команда Узбекистана занимает второе место в группе, набрав 13 очков. Лидером группы является сборная Ирана (16 очков), а кыргызская сборная расположилась на пятом месте с тремя баллами.

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