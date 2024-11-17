Сборная Казахстана объявила стартовый состав на последний матч Лиги наций с Норвегией

Мужские сборные Норвегии и Казахстана по футболу объявили стартовые составы на очный матч шестого тура Лиги наций, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Встреча пройдет на стадионе "Уллевол" в Осло и начнется в 22:00 по времени Астаны. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Асхат Тагыберген. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер гостей — Станислав Черчесов.

Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратарь: Стас Покатилов (№1);

Защитники: Алибек Касым (№6), Нуралы Алип (№3), Еркин Тапалов (№16), Ян Вороговский (№11), Султанбек Астанов (№22);

Полузащитники: Ислам Чесноков (№23), Бахтиер Зайнутдинов (№19), Асхат Тагыберген (№8), Максим Самородов (№10);

Нападающий: Абат Аймбетов (№17).

Капитаном сборной Норвегии будет форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Возглавляет команду Столе Сольбаккен.

Полностью стартовый состав сборной Норвегии выглядит так:

Вратарь: Эгиль Сельвик (№1);

Защитники: Маркус Педерсен (№16), Юлиан Рюэрсон (№14), Лео Эстигор (№4), Стиан Грегерсен (№3);

Полузащитники: Антонио Нуса (№20), Сандер Берге (№8), Мортен Торсбю (№2), Кристиан Торстведт (№18);

Нападающий: Эрлинг Холанд (№9), Александр Серлот (№7).

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