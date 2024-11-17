Сборная Казахстана объявила стартовый состав на последний матч Лиги наций с Норвегией

Мужские сборные Норвегии и Казахстана по футболу объявили стартовые составы на очный матч шестого тура Лиги наций, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Встреча пройдет на стадионе "Уллевол" в Осло и начнется в 22:00 по времени Астаны. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Асхат Тагыберген. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер гостей — Станислав Черчесов.
Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:
Вратарь: Стас Покатилов (№1);
Защитники: Алибек Касым (№6), Нуралы Алип (№3), Еркин Тапалов (№16), Ян Вороговский (№11), Султанбек Астанов (№22);
Полузащитники: Ислам Чесноков (№23), Бахтиер Зайнутдинов (№19), Асхат Тагыберген (№8), Максим Самородов (№10);
Нападающий: Абат Аймбетов (№17).
Капитаном сборной Норвегии будет форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Возглавляет команду Столе Сольбаккен.
Полностью стартовый состав сборной Норвегии выглядит так:
Вратарь: Эгиль Сельвик (№1);
Защитники: Маркус Педерсен (№16), Юлиан Рюэрсон (№14), Лео Эстигор (№4), Стиан Грегерсен (№3);
Полузащитники: Антонио Нуса (№20), Сандер Берге (№8), Мортен Торсбю (№2), Кристиан Торстведт (№18);
Нападающий: Эрлинг Холанд (№9), Александр Серлот (№7).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2188587-sbornaya-kazahstana-obyavila-startovyy-sostav-na-posledniy-match-ligi-naciy-s-norvegiey/