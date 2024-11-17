"Двери сборной открыты для всех": Бауыржан Исламхан – о вызове молодых футболистов в команду

Полузащитник Национальной сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан прокомментировал привлечение молодых футболистов к дебютным встречам в составе команды, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.
31-летний футболист поделился своим мнением о новичках в составе сборной перед гостевым матчем с Норвегией в рамках Лиги наций УЕФА.
"Играю в сборной уже не первый год, поэтому хочу пожелать молодым ребятам в команде здоровья и удачи. Я пропустил большое количество матчей в связи с травмами. Мы готовы помогать новому поколению, потому что они будут представлять нашу сборную через несколько лет. Двери сборной открыты для всех. Если молодежь будет показывать хорошую игру, то они непременно получат вызов", – заявил Исламхан.
Матч Норвегия – Казахстан состоится 17 ноября в 22:00 по времени Астаны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2188415-dveri-sbornoy-otkryty-dlya-vseh-bauyrzhan-islamhan-o-vyzove-molodyh-futbolistov-v-komandu/