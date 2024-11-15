Месси не помог Аргентине победить Парагвай в отборе на чемпионат мира

Сборная Аргентины по футболу потерпела поражение в выездном матче от Парагвая в рамках квалификации на чемпионат мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Действующие чемпионы мира проводили матч 11-го тура отбора на мировое первенство и уступили со счетом 1:2.

У хозяев поля забитыми гмячами отметились Арнальдо Антонио Санабрия (19) и Омар Альдерете (47). Гости смогли ответить лишь один раз. Ворота парагвайцев поразил Лаутаро Мартинес.

Эта победа стала для сборной Парагвая первой над аргентинской командой за восемь лет.

Отметим, лидер действующих чемпионов мира Лионель Месси вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.

На данный момент Аргентина возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 22 очка. Парагвай же расположился на шестой строчке. В их копилке 16 баллов. На чемпионат мира выйдут первые шесть команд турнирной таблицы.

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