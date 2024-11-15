Сборная Казахстана по футболу вылетела в третий дивизион Лиги наций: что это значит

Мужская сборная Казахстана по футболу не смогла сохранить прописку во втором по силе дивизионе Лиги наций УЕФА. NUR.KZ напоминает структуру турнира и перспективы национальной команды.

После четырех туров в группе 3 у казахстанцев сохранялись математические шансы на сохранение места в Лиге В. Однако в четверг команда дома уступила Австрии (0:2) и потеряла их.

Теперь точно известно, что сборная Казахстана займет последнее четвертое место в своем квартете и вылетит в Лигу С. Напомним, нынешний сезон стал для команды дебютным во втором по силе дивизионе.

Следовательно, в следующем розыгрыше Лиги наций у казахстанцев вновь будут менее статусные потенциальные соперники. Их полный список определится по окончании группового этапа, а также стыковых матчей.

Следующий сезон Лиги наций начнется в сентябре 2026 года. Через него сборной Казахстана может получить дополнительный шанс квалифицироваться на Евро-2028. А вот неудача в нынешнем розыгрыше не позволит команде претендовать на путевку на чемпионат мира 2026 года через Лигу наций — только через отборочный турнир.

В общем рейтинге сборная Казахстана займет место в диапазоне от 33-го до 40-го. Это сыграет роль при жеребьевке группового этапа следующей Лиги наций.

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