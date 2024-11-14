Сборная Казахстана по футболу проиграла Австрии и вылетела из второго дивизиона Лиги наций

Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела четвертое подряд поражение в Лиге наций УЕФА и потеряла шансы на сохранение места во втором по силе дивизионе, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг национальная команда встретилась с Австрией. Матч прошел на Центральном стадионе Алматы и стал последним домашним для казахстанцев в нынешнем сезоне Лиги наций.

Гости одержали победу со счетом 2:0. Автором первого гола стал Кристоф Баумгартнер (15 минута). Второй мяч прямым ударом со штрафного забил Михаэль Грегорич (25). Стандарт был назначен после фола Александра Марочкина, за который казахстанский защитник получил красную карточку.

Хозяева проиграли четвертый матч подряд. Также в активе сборной Казахстана есть одна ничья. С одним очком и без забитых мячей после пяти туров команда замыкает таблицу группы 3.

Казахстанцы лишились шансов занять более высокое место, из-за чего гарантированно вылетят из Лиги В в Лигу С, то есть в третий по силе дивизион.

Австрийцы набрали десять баллов. По семь очков у Норвегии и Словении, которые позже проведут очный матч пятого тура.

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