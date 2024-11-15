Черчесов назвал интересным потенциальный матч между сборными Казахстана и России

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции оценил идею провести матч с командой России, передает корреспондент NUR.KZ.

На данный момент российская сборная отстранена от официальных соревнований. Черчесов — россиянин, ранее он возглавлял национальную команду на родине.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о потенциальном товарищеском матче между сборными Казахстана и России.

"Мы ждем жеребьевку [отборочного турнира чемпионата мира 2026 года]— кто попадется, в какие даты играем. Если нам поступит такое предложение, мы его рассмотрим. У меня никаких "хотелок" нет. Я — тренер сборной Казахстана, и нам надо делать так, как нам надо нам. Понятно, что игра была бы интересной. В шутку сказал, что надо и там, и тут сыграть, чтобы никому не было обидно.

Другое дело, что нет такой [идеи] — сыграть с Россией, потому что я россиянин. Если такая возможность будет, почему нет? Есть финансовые моменты, если зритель придет... Надо смотреть. Федерация должна со всех сторон [анализировать]. Я ни с кем из официальных лиц России на эту тему не разговаривал, мне никто не звонил. Если какая-то информация будет, федерация объявит", — заявил Черчесов.

Напомним, главный тренер сборной Казахстана также подвел итоги проигранного матча Лиги наций с Австрией.

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