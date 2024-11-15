Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Черчесов назвал интересным потенциальный матч между сборными Казахстана и России

Опубликовано:

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции оценил идею провести матч с командой России, передает корреспондент NUR.KZ.

На данный момент российская сборная отстранена от официальных соревнований. Черчесов — россиянин, ранее он возглавлял национальную команду на родине.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о потенциальном товарищеском матче между сборными Казахстана и России.

"Мы ждем жеребьевку [отборочного турнира чемпионата мира 2026 года]— кто попадется, в какие даты играем. Если нам поступит такое предложение, мы его рассмотрим. У меня никаких "хотелок" нет. Я — тренер сборной Казахстана, и нам надо делать так, как нам надо нам. Понятно, что игра была бы интересной. В шутку сказал, что надо и там, и тут сыграть, чтобы никому не было обидно.
Другое дело, что нет такой [идеи] — сыграть с Россией, потому что я россиянин. Если такая возможность будет, почему нет? Есть финансовые моменты, если зритель придет... Надо смотреть. Федерация должна со всех сторон [анализировать]. Я ни с кем из официальных лиц России на эту тему не разговаривал, мне никто не звонил. Если какая-то информация будет, федерация объявит", — заявил Черчесов.

Напомним, главный тренер сборной Казахстана также подвел итоги проигранного матча Лиги наций с Австрией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2187623-cherchesov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie