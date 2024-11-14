"Я никого не люблю": Черчесов – о работе с футболистами сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции подвел итоги матча Лиги наций УЕФА с Австрией, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках пятого тура. Матч на Центральном стадионе Алматы завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. После этого поражения сборная Казахстана потеряла математические шансы на сохранение прописки во втором по силе дивизионе Лиги наций.

Говоря об итогах матча, Черчесов не стал предметно оценивать кого-либо из игроков.

"Когда меня начинают спрашивать про конкретных футболистов... Мы же все живые люди, но в данном случае я не могу быть живым человеком. Я же тренер, а это не человек, а функция. Не могу так, что кого-то больше люблю, а кого-то меньше. Я никого не люблю и прошу, чтобы меня тоже не любили — ни здесь, ни в раздевалке. Есть работа, мы ее выполняем.

Я не критикую, а предъявляю требования. Причем даже не я, а современный футбол. Сегодня требования предъявлял соперник, с которым мы должны конкурировать. Моя задача — понять, кто как впитывает, кто обучаем, кто самокритичен и так далее. Никаких "люблю — не люблю" у нас нет. Есть конкретика", — заявил Черчесов.

Также российский специалист отметил, что его штаб не проводит эксперименты в национальной команде, за которую "играют те, кто проявляет себя лучше в сборной и чемпионате".

"Мы должны отрабатывать какие-то вещи. Не проверив что-то, не поймешь, как это будет выглядеть. Были нюансы, которые надо поправлять. Надо понять, что мы можем делать в будущем. Есть так называемый современный футбол, но мы не должны на кого-то смотреть. Возможно, пока нам надо упростить игру, чтобы футболисты чувствовали себя комфортно", — добавил Черчесов.

Заключительный матч нынешнего сезона Лиги наций сборная Казахстана проведет 17 ноября на выезде с Норвегией.

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