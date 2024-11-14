"Отлично встретили": главный тренер сборной Австрии выразил благодарность Казахстану

Главный тренер сборной Австрии по футболу Ральф Рангник на пресс-конференции тепло высказался о Казахстане после матча Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг австрийцы и казахстанцы встретились на Центральном стадионе Алматы. Матч пятого тура Лиги наций завершился победой гостей со счетом 2:0. Оба мяча были забиты до перерыва.

"В первой половине матча сделали то, что запланировали. Начали в высоком темпе, всё делали правильно. Могли играть и лучше, забить еще, но после счета 2:0 уже действовали не очень сконцентрировано. Могли добиться большего, однако в матче не было критичной ситуации для нас. Довольны тем, как в итоге все сложилось. Я никогда не сомневался в уровне нашей команды. Мы доминировали и в целом контролировали всю игру", — заявил Рангник.

Также немецкий специалист высказался о погодных условиях. Матч прошел в вечернее время при минусовой температуре воздуха.

"В Вене у нас не сильно теплее. Может, на пару градусов. Ещё из самолета мы видели, что есть снег. Но были немного удивлены тому, что поле оказалось в прекрасном состоянии. Организаторы отлично его подготовили, выражаю им благодарность. Не думаю, что в итоге погодные условия повлияли на нашу игру. Нас отлично встретили и в гостинице, и на стадионе. Мы благодарим за гостеприимство и за то, как дружески нас приняли", — сказал Рангник.

Кроме того, главный тренер сборной Австрии отметил, что казахстанские футболисты играют в "честный футбол" и хорошо подготовлены технически.

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