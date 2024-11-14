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Назван стартовый состав сборной Казахстана на домашний матч Лиги наций с Австрией

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Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мужские сборные Казахстана и Австрии по футболу объявили стартовые составы на очный матч пятого тура Лиги наций, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Встреча пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:00 по местному времени. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Асхат Тагыберген. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер хозяев — Станислав Черчесов.

Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратарь: Стас Покатилов (№1);

Защитники: Алибек Касым (№6), Александр Марочкин (№22), Султанбек Астанов (№4), Ян Вороговский (№11);

Полузащитники: Аслан Дарабаев (№23), Бахтиер Зайнутдинов (№19), Асхат Тагыберген (№8), Бауыржан Исламхан (№9), Максим Самородов (№10);

Нападающий: Абат Аймбетов (№17).

Капитаном сборной Австрии будет полузащитник мюнхенской "Баварии" Конрад Лаймер. Возглавляет команду Ральф Рангник.

Полностью стартовый состав сборной Австрии выглядит так:

Вратарь: Александр Шлагер (№1);

Защитники: Филипп Линхарт (№15), Кевин Дансо (№4), Штефан Пош (№5), Конрад Лаймер (№20);

Полузащитники: Александр Прасс (№8), Романо Шмид (№18), Николас Зайвальд (№6), Патрик Виммер (№19), Кристоф Баумгартнер (№19);

Нападающий: Михаэль Грегорич (№11).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2187527-nazvan-startovyy-sostav-sbornoy-kazahstana-na-domashniy-match-ligi-naciy-s-avstriey/

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