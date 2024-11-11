Герои сезона: 10 фотографий лучших футболистов КПЛ-2024

В воскресенье, 10 ноября завершился чемпионат Казахстана по футболу сезона 2024 года. NUR.KZ представляет вашему вниманию фоторепортаж главных героев уходящего сезона.

Победу в национальном чемпионате одержал алматинский ФК "Кайрат", набравший 47 очков в 26 играх Казахстанской премьер-лиги.

Рафаэль Уразбахтин — главный тренер ФК "Кайрат"

Александр Кержаков — экс-тренер "Кайрата"

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков возглавил алматинскую команду в начале сезона, однако в самом разгаре турнира специалист покинул расположение клуба, ему на смену пришел Уразбахтин, новому тренеру удалось достойно завершить сезон и принести четвертый титул чемпионов Казахстана.

Николай Сигневич — лучший бомбардир КПЛ-2024

Белорусский нападающий забил 10 голов в минувшем сезоне, что позволило ему возглавить список лучших бомбардиров национального чемпионата.

Григорий Бабаян — главный тренер ФК "Астана"

Серебряным призерам национального первенства также удалось выйти в финальную стадию Лиги конференций УЕФА под руководством Бабаяна.

Ислам Чесноков — топ-2 бомбардиров КПЛ

Казахстанский полузащитник также вошел в список лучших бомбардиров сезона, записав на свой счет аналогичные 10 голов.

Стас Покатилов — лучший голкипер сезона

31-летний игрок сборной Казахстана признан лучшим вратарем сезона, отстояв 11 матчей "на ноль".

Асхат Тагыберген — лучший ассистент

Капитан сборной Казахстана возглавил топ лучших ассистентов сезона, отдав семь результативных передач.

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