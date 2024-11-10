Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Зенит" Алипа второй раз за неделю обыграл "Ахмат" Самородова

Опубликовано:

Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Санкт-петербургский "Зенит" одержал выездную победу над грозненским "Ахматом". В матче чемпионата России приняли участие два футболиста сборной Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 15-го тура. Матч на "Ахмат Арене" завершился волевой победой гостей со счетом 2:1.

В составе "Зенита" отличились бразильский полузащитник Густаво Мантуан (минута) и колумбийский форвард Матео Кассьерра (21).

Единственный мяч хозяев забил российский защитник Арсен Адамов (2). Красную карточку в составе грозненцев получил российский полузащитник Владислав Камилов (90+5).

Нападающий сборной Казахстана и "Ахмата" Максим Самородов вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. На 77-й минуте его заменили.

Защитник национальной команды и "Зенита" Нуралы Алип появился на поле сразу после перерыва. Он отыграл весь второй тайм и также не отметился результативными действиями.

Отметим, что санкт-петербургская и грозненская команды встретились второй раз за неделю. Несколько дней назад "Зенит" крупно обыграл "Ахмат" в рамках Кубка России. Алип и Самородов также приняли участие в том матче.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2185463-zenit-alipa-vtoroy-raz-za-nedelyu-obygral-ahmat-samorodova/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie