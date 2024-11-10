"Зенит" Алипа второй раз за неделю обыграл "Ахмат" Самородова

Санкт-петербургский "Зенит" одержал выездную победу над грозненским "Ахматом". В матче чемпионата России приняли участие два футболиста сборной Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 15-го тура. Матч на "Ахмат Арене" завершился волевой победой гостей со счетом 2:1.

В составе "Зенита" отличились бразильский полузащитник Густаво Мантуан (минута) и колумбийский форвард Матео Кассьерра (21).

Единственный мяч хозяев забил российский защитник Арсен Адамов (2). Красную карточку в составе грозненцев получил российский полузащитник Владислав Камилов (90+5).

Нападающий сборной Казахстана и "Ахмата" Максим Самородов вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. На 77-й минуте его заменили.

Защитник национальной команды и "Зенита" Нуралы Алип появился на поле сразу после перерыва. Он отыграл весь второй тайм и также не отметился результативными действиями.

Отметим, что санкт-петербургская и грозненская команды встретились второй раз за неделю. Несколько дней назад "Зенит" крупно обыграл "Ахмат" в рамках Кубка России. Алип и Самородов также приняли участие в том матче.

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