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"Зенит" разгромил "Ахмат": казахстанцы Алип и Самородов сыграли друг против друга

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали крупную домашнюю победу над грозненским "Ахматом" в матче Кубка России, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 1/4 финала Пути РПЛ. Первая игра двухматчевого противостояния прошла на "Газпром Арене" и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились бразилец Клаудиньо (20 минута), колумбиец Матео Кассьерра (53) и россиянин Александр Соболев (87).

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Другой футболист национальной команды Максим Самородов вышел на замену на 65-й минуте. В концовке форвард "Ахмата" получил желтую карточку.

Второй матч 1/4 финала между командами пройдет 27 ноября в Грозном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2184114-zenit-razgromil-ahmat-kazahstancy-alip-i-samorodov-sygrali-drug-protiv-druga/

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