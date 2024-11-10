Определились все участники футбольных еврокубков от Казахстана на сезон 2025/26

Розыгрыш Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) сезона-2024 завершился. По его итогам определились клубы, которые представят страну в следующей еврокубковой кампании, передает корреспондент NUR.KZ.

Новым чемпионом Казахстана стал алматинский "Кайрат". Благодаря этому клуб получил путевку в Лигу чемпионов УЕФА сезона 2025/26.

Выступление в главном еврокубке "Кайрат" начнет с первого квалификационного раунда. Для попадания в общий этап необходимо успешно сыграть в четырех отборочных стадиях.

"Актобе" благодаря победе в Кубке Казахстана также получил возможность выступить в еврокубках. По итогам нынешнего международного сезона станет понятно, куда именно попадет команда — в Лигу Европы или Лигу конференций.

Так как актюбинцы при этом заняли третье место в КПЛ, путевку в еврокубки заработал и "Ордабасы", который финишировал на четвертой позиции. Шымкентцы в сезоне 2025/26 выступят в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

Также в третий по значимости еврокубок через КПЛ попала "Астана", выигравшая серебряные медали. По раскладам на данный момент столичная команда в следующей международной кампании стартует со второго отборочного раунда Лиги конференций.

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