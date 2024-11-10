"Кызыл-Жар" минимально обыграл "Женис" в последнем матче чемпионата Казахстана 2024 года

Астанинский футбольный клуб "Женис" и петропавловский "Кызыл-Жар" сыграли вничью в заключительном матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Последний матч сезона элитного дивизиона страны состоялся на Центральном стадионе Павлодара, где номинальными хозяевами поля выступили футболисты столичного коллектива.

Встреча завершилась победой "Кызыл-Жара" с минимальной разницей в счете. Три очка команде из Петропавловска принес гол 23-летнего казахстанского полузащитника Мади Хасейна за две минуты до окончания основного времени встречи.

Матч завершился со счетом 1:0.

Эта победа позволила "Кызыл-Жару" завершить сезон в национальном чемпионате на девятом месте, набрав 29 очков в 24 встречах, "Женис" остановился на 10-й строчке (24 очка в 24 играх).

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