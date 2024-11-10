Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Кызыл-Жар" минимально обыграл "Женис" в последнем матче чемпионата Казахстана 2024 года

Опубликовано:

Футболисты ФК "Кызыл-Жар"
Футболисты ФК "Кызыл-Жар": Пресс-служба ФК "Кызыл-Жар"

Астанинский футбольный клуб "Женис" и петропавловский "Кызыл-Жар" сыграли вничью в заключительном матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Последний матч сезона элитного дивизиона страны состоялся на Центральном стадионе Павлодара, где номинальными хозяевами поля выступили футболисты столичного коллектива.

Встреча завершилась победой "Кызыл-Жара" с минимальной разницей в счете. Три очка команде из Петропавловска принес гол 23-летнего казахстанского полузащитника Мади Хасейна за две минуты до окончания основного времени встречи.

Матч завершился со счетом 1:0.

Эта победа позволила "Кызыл-Жару" завершить сезон в национальном чемпионате на девятом месте, набрав 29 очков в 24 встречах, "Женис" остановился на 10-й строчке (24 очка в 24 играх).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2185425-kyzyl-zhar-minimalno-obygral-zhenis-v-poslednem-matche-chempionata-kazahstana-2024-goda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie