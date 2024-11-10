"Манчестер Сити" неожиданно потерпел четвертое поражение подряд

Действующий чемпион Английской премьер-лиги, футбольный клуб "Манчестер Сити" потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В ночь с субботы на воскресенье "горожане" на выезде сыграли с ФК "Брайтон" из Восточного Суссекса (Великобритания) в рамках 11-го тура АПЛ. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил звезда "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, реализовавший свой момент на 23-й минуте.

Однако "Брайтону" удалось отыграться во втором тайме и добыть волевую победу над английским грандом благодаря усилиям Хуана Педро (78) и Мэтта О'Райли (83).

Подопечные Пепа Гвардиолы уступают с конца октября. Сначала команда вылетела из Кубка лиги, уступив "Тоттенхэму" (2:1), далее с аналогичным счетом уступили "Борнмуту" и сенсационно проиграли "Спортингу" в Лиге чемпионов (4:1).

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