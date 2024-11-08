"Челси" выиграл матч Лиги конференций со счетом 8:0 за месяц до встречи с "Астаной"

Футболисты английского "Челси" (Лондон) одержали крупную домашнюю победу над армянским "Ноа" (Ереван) в матче общего этапа Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура на стадионе "Стэмфорд Бридж". Матч завершился со счетом 8:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились англичанин Тосин Адарабиойо (12 минута), испанец Марк Гиу (13), француз Аксель Дисаси (18), португалец Жоау Феликс (21, 41), украинец Михаил Мудрик (39) и француз Кристофер Нкунку (69, 76), который свой второй гол оформил с пенальти.

Победа позволила "Челси" набрать максимальные девять очков после трех туров и возглавить таблицу Лиги конференций по дополнительным показателям. Напомним, в пятом туре лондонцы 12 декабря сыграют на выезде с "Астаной", которая в четверг потерпела второе подряд поражение в еврокубке.

Полные результаты третьего тура общего этапа Лиги конференций:

"Викингур" (Исландия) — "Борац" (Босния и Герцеговина). 2:0

"ТСЦ" (Сербия) — "Лугано" (Швейцария). 4:1

"Пафос" (Кипр) — "Астана" (Казахстан). 1:0

"Петрокуб" (Молдова) — "Рапид" (Австрия). 0:3

"Шемрок Роверс" (Ирландия) — "Нью-Сейнтс" (Уэльс). 2:1

"ХИК" (Финляндия) — "Олимпия" (Словения). 0:2

"Гент" (Бельгия) — "Омония" (Кипр). 1:0

"Легия" (Польша) — "Динамо Минск" (Беларусь). 4:0

"Челси" (Англия) — "Ноа" (Армения). 8:0

"Ягеллония" (Польша) — "Мольде" (Норвегия). 3:0

"Хартс" (Шотландия) — "Хайденхайм" (Германия). 0:2

"Витория Гимарайнш" (Португалия) — "Млада Болеслав" (Чехия). 2:1

"АПОЭЛ" (Кипр) — "Фиорентина" (Италия). 2:1

"ЛАСК" (Австрия) — "Серкль Брюгге" (Бельгия). 0:0

"Копенгаген" (Дания) — "Истанбул Башакшехир" (Турция). 2:2

"Ларн" (Северная Ирландия) — "Санкт-Галлен" (Швейцария). 1:2

"Юргорден" (Швеция) — "Панатинаикос" (Греция). 2:1

"Бетис" (Испания) — "Целе" (Словения). 2:1

Помимо "Челси", после трех туров максимальные девять очков набрали "Легия", "Рапид", "Витория Гимарайнш", "Ягеллония" и "Хайденхайм".

Матчи четвертого тура общего этапа Лиги конференций пройдут 27-28 ноября.

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