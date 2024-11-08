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"Астана" пропустила на последних минутах и проиграла второй подряд матч в Лиге конференций

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Футболисты "Астаны" в Лиге конференций
Футболисты "Астаны". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футболисты "Астаны" потерпели выездное поражение от кипрского "Пафоса" в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Альфамега" и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч на 87-й минуте забил бразильский нападающий Андерсон Силва, который замкнул навес в штрафную гостей.

Поражение стало для "Астаны" вторым подряд в Лиге конференций. Команда с тремя очками располагается в нижней половине турнирной таблицы.

Отметим, что астанчане играли с "Пафосом" без многих футболистов основного состава, которые готовятся к матчу последнего тура Казахстанской премьер-лиги. Столичная команда занимает второе место в национальном чемпионате и сохраняет шансы на титул.

"Пафос" набрал шесть очков на общем этапе Лиги конференций и поднялся в топ-6. Однако по итогам всех матчей тура действующие обладатели Кубка Кипра могут потерять несколько позиций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2184659-astana-propustila-na-poslednih-minutah-i-proigrala-vtoroy-podryad-match-v-lige-konferenciy/

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