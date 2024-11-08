Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по футболу узнала соперников по Лиге наций 2025 года

Опубликовано:

Женская сборная Казахстана по футболу перед матчем
Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Определились соперники женской сборной Казахстана по футболу в предстоящем сезоне Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Национальная команда выступит в Лиге С — третьей и последней по силам. По итогам жеребьевки, которая прошла в швейцарском Сьоне, в группу С3 вместе с Казахстаном попали Люксембург, Армения и Лихтенштейн.

Команды проведут по одному матчу друг с другом дома и на выезде. Победители шести групп Лиги С получат путевку в более высокий дивизион. Две лучшие сборные из числа занявших вторые места проведут стыковые матчи за путевки в Лигу В.

Игровые слоты запланированы на февраль, апрель и стык мая и июня. Полное расписание появится позднее.

Чемпионом прошлого сезона женской Лиги наций УЕФА стала сборная Испании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2184662-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-uznala-sopernikov-po-lige-naciy-2025-goda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie