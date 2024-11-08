Сборная Казахстана по футболу узнала соперников по Лиге наций 2025 года

Определились соперники женской сборной Казахстана по футболу в предстоящем сезоне Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Национальная команда выступит в Лиге С — третьей и последней по силам. По итогам жеребьевки, которая прошла в швейцарском Сьоне, в группу С3 вместе с Казахстаном попали Люксембург, Армения и Лихтенштейн.

Команды проведут по одному матчу друг с другом дома и на выезде. Победители шести групп Лиги С получат путевку в более высокий дивизион. Две лучшие сборные из числа занявших вторые места проведут стыковые матчи за путевки в Лигу В.

Игровые слоты запланированы на февраль, апрель и стык мая и июня. Полное расписание появится позднее.

Чемпионом прошлого сезона женской Лиги наций УЕФА стала сборная Испании.

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