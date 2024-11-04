Черчесов назвал окончательный состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций УЕФА

Тренерский штаб сборной Казахстана огласил окончательный список футболистов, которые примут участие в матчах Лиги наций УЕФА против Австрии и Норвегии, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

В окончательную заявку вошли 27 футболистов, которые прибудут на учебно-тренировочный сбор, стартующий 11 ноября в городе Алматы.

Вратари : Игорь Шацкий ("Актобе"), Стас Покатилов ("Тобол"), Темирлан Анарбеков ("Женис");

: Игорь Шацкий ("Актобе"), Стас Покатилов ("Тобол"), Темирлан Анарбеков ("Женис"); Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – "Тобол"), Султанбек Астанов ("Ордабасы"), Улар Жаксыбаев ("Кызыл-Жар"), Адильбек Жумаханов ("Атырау"), Мейрамбек Калмырза, Асхат Балтабеков (оба – "Жетысу");

Алибек Касым ("Актобе"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – "Тобол"), Султанбек Астанов ("Ордабасы"), Улар Жаксыбаев ("Кызыл-Жар"), Адильбек Жумаханов ("Атырау"), Мейрамбек Калмырза, Асхат Балтабеков (оба – "Жетысу"); Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан (оба – "Ордабасы"), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Аслан Дарабаев ("Елимай"), Эльхан Астанов ("Астана"), Ислам Чесноков ("Тобол"), Галымжан Кенжебек ("Акритас", Кипр);

Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан (оба – "Ордабасы"), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Аслан Дарабаев ("Елимай"), Эльхан Астанов ("Астана"), Ислам Чесноков ("Тобол"), Галымжан Кенжебек ("Акритас", Кипр); Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Рамазан Каримов ("Астана"), Жан Али Пайруз ("Елимай").

В ноябре сборная Казахстана в рамках Лиги наций УЕФА проведет два заключительных матча. 14 ноября подопечные Станислава Черчесова примут сборную Австрии. Игра пройдёт на Центральном стадионе Алматы. Начало встречи – в 20:00 по местному времени.

Через три дня наша команда сыграет на выезде против сборной Норвегии. Матч состоится в Осло на стадионе "Уллеволь". Начало – в 22:00 по времени Астаны.

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