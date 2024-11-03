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"Заставили понервничать болельщиков": главный тренер "Кайрата" высказался о продолжении чемпионской гонки

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Рафаэль Уразбахтин
Рафаэль Уразбахтин. Фото: fckairat.com

Главный тренер алматинского футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал победу над "Ордабасы" в рамках матча 25-го тура КПЛ, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, 2 ноября алматинцы на своем поле одержали победу над действующими чемпионами страны со счетом 2:1, что позволило команде продолжать борьбу за золото Казахстанской премьер-лиги.

"В первую очередь хотелось показать достойную игру в заключительной домашней игре этого сезона. Мы хотели порадовать болельщиков хорошим результатом и хорошей игрой. Надеемся, что игра им понравилась. В какой-то момент немного заставили понервничать. Но если в целом разбирать игру, мы считаем, что у нас было больше моментов и можно было не доводить до нервной концовки. Всех болельщиков поздравляем с этой победой! Их поддержка очень сильно помогала, спасибо им большое от лица команды!" - заявил Уразбахтин.

Рафаэль Уразбахтин возглавил тренерский штаб "Кайрата" после ухода с этой должности лучшего бомбардира в истории сборной России Александра Кержакова.

В последний раз "желто-черные" становились чемпионами страны в сезоне 2020 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2182296-zastavili-ponervnichat-bolelshchikov-glavnyy-trener-kayrata-vyskazalsya-o-prodolzhenii-chempionskoy-gonki/

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