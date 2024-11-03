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Команда Месси на последних минутах проиграла матч плей-офф североамериканской лиги

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Аргентинский футболист Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Футбольный клуб "Интер Майами", за который выступает аргентинец Лионель Месси, проиграл второй матч плей-офф MLS с "Атлантой Юнайтед", передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе в Атланты. Матч завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Гости первыми вышли вперед благодаря голу парагвайского защитника Давида Мартинеса (80 минута). "Атланта" отыгралась усилиями ирландского защитника Деррика Уильямса (58).

Решающий мяч хозяева забили на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте. Автором гола стал ангольский полузащитник Шандре Силва.

Капитан и нападающий "Интер Майами" Месси провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

В серии 1/8 финала соперники одержали по одной победе. Решающая встреча между командами состоится на следующей неделе на домашней арене "Интер Майами".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2182248-komanda-messi-na-poslednih-minutah-proigrala-match-pley-off-severoamerikanskoy-ligi/

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