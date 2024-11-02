"Кайрат" вырвал победу у "Ордабасы" и сохранил шансы на чемпионство

Футболисты алматинского "Кайрата" одержали домашнюю победу над шымкентским "Ордабасы" в матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В концовке первого тайма "Кайрат" вышел вперед усилиями бразильского форварда Элдера Сантаны (42 минуты). Гости отыгрались благодаря голу казахстанского полузащитника Еркебулана Тунгышбаева (75).

Хозяева вырвали победу незадолго до финального свистка. Решающий мяч забил казахстанский полузащитник Олжас Байбек (84).

Благодаря этому успеху "Кайрат" набрал 44 очка после 23 матчей и вернулся на первое место в таблице. По итогам тура перехватить лидерство может "Астана", которая сыграет в воскресенье. Именно эти команды оспорят чемпионство в КПЛ.

"Ордабасы" потерял шанс защитить титул. Шымкенты с 39 очками остались на третьей позиции в таблице.

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