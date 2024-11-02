Разгромом с 8 голами завершился матч "Кызыл-Жар" – "Кайсар" в чемпионате Казахстана

Футбольный клуб "Кызыл-Жар" из Петропавловска одержал разгромную победу в матче 25-го тура Казахстанской-премьер-лиги против кызылординского "Кайсара", передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на поле стадиона "Карасай" в Петропавловске. Игра завершилась победой хозяев со счетом 6:2.

Первый гол в этом матче забили гости. Точным ударом отличился белорусский полузащитник "Кайсара" Василий Совпель на 13-й минуте, он же стал автором последнего гола в этой игре на 90-й минуте.

Через шесть минут после открытия счета белорусский полузащитник Евгений Березкин помог "Кызыл-Жару" отыграться, на 65-й минуте он отметился дублем. Хет-трик в ворота соперника оформил ивуарийский нападающий хозяев поля Сенин Сибаи (41, 52, 68). Шестой гол забил грузинский полузащитник Лука Имнадзе на 75-й минуте.

После 25 туров "Кызыл-Жар" сохранил за собой девятое место в турнирной таблице КПЛ (26 очков в 23 матчах). "Кайсар" остался на восьмой позиции (31 балл в 23 играх).

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