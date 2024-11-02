Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Разгромом с 8 голами завершился матч "Кызыл-Жар" – "Кайсар" в чемпионате Казахстана

Опубликовано:

Момент матча "Кызыл-Жар" - "Кайсар"
Момент матча "Кызыл-Жар" - "Кайсар": Пресс-служба ФК "Кызыл-Жар"

Футбольный клуб "Кызыл-Жар" из Петропавловска одержал разгромную победу в матче 25-го тура Казахстанской-премьер-лиги против кызылординского "Кайсара", передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на поле стадиона "Карасай" в Петропавловске. Игра завершилась победой хозяев со счетом 6:2.

Первый гол в этом матче забили гости. Точным ударом отличился белорусский полузащитник "Кайсара" Василий Совпель на 13-й минуте, он же стал автором последнего гола в этой игре на 90-й минуте.

Через шесть минут после открытия счета белорусский полузащитник Евгений Березкин помог "Кызыл-Жару" отыграться, на 65-й минуте он отметился дублем. Хет-трик в ворота соперника оформил ивуарийский нападающий хозяев поля Сенин Сибаи (41, 52, 68). Шестой гол забил грузинский полузащитник Лука Имнадзе на 75-й минуте.

После 25 туров "Кызыл-Жар" сохранил за собой девятое место в турнирной таблице КПЛ (26 очков в 23 матчах). "Кайсар" остался на восьмой позиции (31 балл в 23 играх).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2182115-razgromom-s-8-golami-zavershilsya-match-kyzyl-zhar-kaysar-v-chempionate-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie