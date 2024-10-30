Драматичный гол на 90+11 минуте в матче "Астана" — "Атырау" определил нового лидера чемпионата Казахстана

Драматичной победой "Астаны" завершился перенесенный матч 17-го тура Казахстанской премьер-лиги против футбольного клуба "Атырау", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы, который является временным домашним стадионом столичной команды.

Счет в матче открыл 39-летний белорусский полузащитник "Атырау" Игорь Стасевич на 25-й минуте.

Ответный гол на 66-й минуте забил хорватский защитник "Астаны" Бранимир Калаица, на 85-й минуте астанчане заработали пенальти. Албанец Назми Грипши успешно исполнил 11-метровый удар в ворота соперника и вывел столичную команду вперед.

Однако "Атырау" удалось сравнять на 90+7 усилиями 35-летнего казахстанского защитника Олжаса Керимжанова.

Точку в этой игре поставил второй пенальти в ворота гостей, реализованный Калаицей на 90+11.

Встреча завершилась победой "Астаны" со счетом 3:2.

Таким образом, подопечным Григория Бабаяна удалось возглавить турнирную таблицу КПЛ, набрав 43 очка в 22 матчах. "Атырау" идет на седьмой строчке (32 очка в 22 играх).

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