Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Драматичный гол на 90+11 минуте в матче "Астана" — "Атырау" определил нового лидера чемпионата Казахстана

Опубликовано:

Игроки ФК "Астана"
Игроки ФК "Астана": Пресс-служба ФК "Астана"

Драматичной победой "Астаны" завершился перенесенный матч 17-го тура Казахстанской премьер-лиги против футбольного клуба "Атырау", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы, который является временным домашним стадионом столичной команды.

Счет в матче открыл 39-летний белорусский полузащитник "Атырау" Игорь Стасевич на 25-й минуте.

Ответный гол на 66-й минуте забил хорватский защитник "Астаны" Бранимир Калаица, на 85-й минуте астанчане заработали пенальти. Албанец Назми Грипши успешно исполнил 11-метровый удар в ворота соперника и вывел столичную команду вперед.

Однако "Атырау" удалось сравнять на 90+7 усилиями 35-летнего казахстанского защитника Олжаса Керимжанова.

Точку в этой игре поставил второй пенальти в ворота гостей, реализованный Калаицей на 90+11.

Встреча завершилась победой "Астаны" со счетом 3:2.

Таким образом, подопечным Григория Бабаяна удалось возглавить турнирную таблицу КПЛ, набрав 43 очка в 22 матчах. "Атырау" идет на седьмой строчке (32 очка в 22 играх).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2180876-dramatichnyy-gol-na-90-11-minute-v-matche-astana-atyrau-opredelil-novogo-lidera-chempionata-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie