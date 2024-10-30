Роналду не забил пенальти на последних секундах, "Аль-Наср" вылетел из Кубка Саудовской Аравии

Футбольный клуб "Аль-Наср" из Эр-Рияда уступил "Аль-Таавуну" из Бурайды в матче 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились на домашнем стадионе столичной команды. Гости одержали победу со счетом 1:0.
Единственный мяч на 71-й минуте забил саудовский защитник Валид Аль-Ахмад.
В концовке матча "Аль-Наср" мог отыграться благодаря пенальти. Однако на шестой компенсированной ко второму тайму минуте капитан и нападающий хозяев Криштиану Роналду пробил выше ворот с одиннадцатиметровой отметки.
После этого эпизода был дан финальный свисток. "Аль-Наср" вылетел из Кубка Саудовской Аравии.
"Каждый вызов — это возможность для роста", — написал Роналду после матча в соцсети Х.
Для 39-летнего португальца встреча с "Аль-Таавуном" стала 11-й в сезоне во всех турнирах. На счету форварда девять забитых мячей и три голевые передачи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2180649-ronaldu-ne-zabil-penalti-na-poslednih-sekundah-al-nasr-vyletel-iz-kubka-saudovskoy-aravii/