Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Узбекистанца Файзуллаева признали лучшим молодым футболистом года в Азии

Опубликовано:

Узбекистанский футболист Аббосбек Файзуллаев
Аббосбек Файзуллаев: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

Полузащитник сборной Узбекистана и российского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим молодым футболистом года в Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Церемония награждения состоялась во вторник в южнокорейском Сеуле.

Организаторы отметили, что 21-летний Файзуллаев помог сборной Узбекистана квалифицироваться на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже, а также демонстрирует успешные результаты в ЦСКА.

"Прорыв Файзуллаева на взрослом уровне произошел в июне 2023 года, и ему не потребовалось много времени, чтобы найти свое место в составе. Он мог играть на любой позиции в полузащите, его ослепительные способности были четко видны на Кубке Азии 2023 года, где он дважды забил за "Белых волков" на их пути к восьмерке сильнейших главного турнира континента", — говорится в сообщении АФК.

Файзуллаев стал вторым узбекистанцем в истории после Достонбека Хамдамова (2015 год), который признан лучшим молодым футболистом Азии. Трансферная стоимость полузащитника ЦСКА оценивается в 6 миллионов евро.

Лучшим футболистом года в Азии по версии АФК признан нападающий сборной Катара и местного "Аль-Садда" Акрам Афиф. Аналогичную награду среди игроков, которые выступают в лигах вне АФК, признан форвард сборной Южной Кореи и английского "Тоттенхэма" Сон Хен Мин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2180319-uzbekistanca-fayzullaeva-priznali-luchshim-molodym-futbolistom-goda-v-azii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie