Узбекистанца Файзуллаева признали лучшим молодым футболистом года в Азии

Полузащитник сборной Узбекистана и российского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим молодым футболистом года в Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Церемония награждения состоялась во вторник в южнокорейском Сеуле.

Организаторы отметили, что 21-летний Файзуллаев помог сборной Узбекистана квалифицироваться на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже, а также демонстрирует успешные результаты в ЦСКА.

"Прорыв Файзуллаева на взрослом уровне произошел в июне 2023 года, и ему не потребовалось много времени, чтобы найти свое место в составе. Он мог играть на любой позиции в полузащите, его ослепительные способности были четко видны на Кубке Азии 2023 года, где он дважды забил за "Белых волков" на их пути к восьмерке сильнейших главного турнира континента", — говорится в сообщении АФК.

Файзуллаев стал вторым узбекистанцем в истории после Достонбека Хамдамова (2015 год), который признан лучшим молодым футболистом Азии. Трансферная стоимость полузащитника ЦСКА оценивается в 6 миллионов евро.

Лучшим футболистом года в Азии по версии АФК признан нападающий сборной Катара и местного "Аль-Садда" Акрам Афиф. Аналогичную награду среди игроков, которые выступают в лигах вне АФК, признан форвард сборной Южной Кореи и английского "Тоттенхэма" Сон Хен Мин.

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