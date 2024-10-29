Ламина Ямаля в 17 лет признали лучшим молодым футболистом мира

Испанский нападающий Ламин Ямаль получил Трофей Копа — приз лучшему молодому футболисту мира, не достигшему возраста 21 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Награждение состоялось в парижском театре Шатле во время церемонии вручения "Золотого мяча".
Ямаль стал самым молодым обладателем Трофея Копа. Ценный приз ему вручил чемпион Европы, бывший нидерландский футболист и тренер Рууд Гуллит.
Лауреат определялся по итогам прошлого сезона 2023/24. Тогда Ямаль, выступающий за "Барселону", в составе национальной сборной Испании взял золото чемпионата Европы. На этом турнире он стал лучшим ассистентом с четырьмя голевыми передачами и был признан самым ценным молодым игроком.
Кроме того, Ямаль занял восьмое место по итогам голосования за "Золотой мяч".
В борьбе за Трофей Копа в тройку вошли также турецкий хавбек Арда Гюлер из испанского "Реала" (Мадрид) и английский полузащитник Кобби Майну из английского "Манчестер Юнайтед".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2179800-lamina-yamalya-v-17-let-priznali-luchshim-molodym-futbolistom-mira/