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Черчесов объявил расширенный состав сборной Казахстана на ноябрьские матчи Лиги наций

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Сборная Казахстана по футболу в 2024 году
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

На официальном сайте Казахстанской федерации футбола появился расширенный состав мужской национальной команды на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ.

Сборной Казахстана в следующем месяце предстоит провести две заключительные встречи турнира. 14 ноября команда примет в Алматы Австрию, а 17 ноября сыграет на выезде в Осло с Норвегией.

В расширенный список вошли 37 футболистов:

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Темирлан Анарбеков ("Женис");

Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – "Тобол"), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба – "Ордабасы"), Улар Жаксыбаев ("Кызыл-Жар"), Адильбек Жумаханов ("Атырау"), Мейрамбек Калмырза, Асхат Балтабеков (оба – "Жетысу"), ;

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Аслан Дарабаев ("Елимай"), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов (все – "Астана"), Ислам Чесноков ("Тобол"), Андрей Ульшин ("Кайрат"), Галымжан Кенжебек ("Акритас", Кипр);

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Рамазан Каримов ("Астана"), Жан Али Пайруз ("Елимай"), Артур Шушеначев («Сочи», Россия).

До определения окончательной заявки в составе могут произойти изменения. Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует в Алматы 10 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2179731-cherchesov-obyavil-rasshirennyy-sostav-sbornoy-kazahstana-na-noyabrskie-matchi-ligi-naciy/

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