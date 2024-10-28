Черчесов объявил расширенный состав сборной Казахстана на ноябрьские матчи Лиги наций

На официальном сайте Казахстанской федерации футбола появился расширенный состав мужской национальной команды на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ.

Сборной Казахстана в следующем месяце предстоит провести две заключительные встречи турнира. 14 ноября команда примет в Алматы Австрию, а 17 ноября сыграет на выезде в Осло с Норвегией.

В расширенный список вошли 37 футболистов:

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Темирлан Анарбеков ("Женис");

Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – "Тобол"), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба – "Ордабасы"), Улар Жаксыбаев ("Кызыл-Жар"), Адильбек Жумаханов ("Атырау"), Мейрамбек Калмырза, Асхат Балтабеков (оба – "Жетысу"), ;

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Аслан Дарабаев ("Елимай"), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов (все – "Астана"), Ислам Чесноков ("Тобол"), Андрей Ульшин ("Кайрат"), Галымжан Кенжебек ("Акритас", Кипр);

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Рамазан Каримов ("Астана"), Жан Али Пайруз ("Елимай"), Артур Шушеначев («Сочи», Россия).

До определения окончательной заявки в составе могут произойти изменения. Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует в Алматы 10 ноября.

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