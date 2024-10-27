Алип помог "Зениту" сыграть вничью с "Локомотивом" в центральном матче тура РПЛ

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" сыграли вничью с московским "Локомотивом" в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча 13-го тура прошла на "Газпром Арене" и завершилась со счетом 1:1.

Единственный мяч хозяев забил Андрей Мостовой (51 минута). Гости отыгрались благодаря голу Алексея Батракова (68).

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями.

Благодаря ничьей петербуржцы набрали 30 очков и догнали "Краснодар". Однако у лидеров таблицы есть матч в запасе.

"Локомотив" с 28 баллами идет следом за этим дуэтом и замыкает тройку сильнейших.

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