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Алип помог "Зениту" сыграть вничью с "Локомотивом" в центральном матче тура РПЛ

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" сыграли вничью с московским "Локомотивом" в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча 13-го тура прошла на "Газпром Арене" и завершилась со счетом 1:1.

Единственный мяч хозяев забил Андрей Мостовой (51 минута). Гости отыгрались благодаря голу Алексея Батракова (68).

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями.

Благодаря ничьей петербуржцы набрали 30 очков и догнали "Краснодар". Однако у лидеров таблицы есть матч в запасе.

"Локомотив" с 28 баллами идет следом за этим дуэтом и замыкает тройку сильнейших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2179247-alip-pomog-zenitu-sygrat-vnichyu-s-lokomotivom-v-centralnom-matche-tura-rpl/

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