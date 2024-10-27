"Ливерпуль" не смог обыграть "Арсенал" и опередить "Манчестер Сити" в таблице АПЛ

Футболисты лондонского "Арсенала" и "Ливерпуля" не выявили победителя в очном матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе "Эмирейтс" и завершилась со счетом 2:2.

У "Арсенала" забитыми мячами отметились Букайо Сака (9 минута) и Микель Мерино (43). Гости дважды отыгрывались благодаря голам Вирджила ван Дейка (18) и Мохамеда Салаха (81).

Из-за ничьей "Ливерпуль" потерял лидерство в АПЛ. В активе команды 22 очка, она уступила первую позицию "Манчестер Сити", который в девятом туре обыграл "Саутгемптон" с счетом 1:0.

"Арсенал" набрал 18 баллов и поднялся на третью строчку, опередив по дополнительным показателям бирмингемскую "Астон Виллу".

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