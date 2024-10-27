Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Кайсар" в меньшинстве одержал победу над "Тураном" в матче КПЛ

Опубликовано:

Момент матча "Кайсар" - "Туран"
Момент матча "Кайсар" - "Туран". Фото: пресс-служба ФК "Кайсар"

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" одержал минимальную победу над туркестанским "Тураном" в рамках матча 24-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Туркестан Арена" и завершилась победой гостей с минимальной разницей в счете - 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил нападающий сборной Казахстана Айбар Жаксылыков, успешно реализовавший пенальти на 71-й минуте.

Отметим, что главный арбитр встречи удалил 30-летнего черногорского полузащитника гостей Горана Милойко на 59-й минуте встречи.

Таким образом, "Кайсару" удалось сохранить за собой восьмое место в таблице чемпионата Казахстана по футболу, набрав 31 очко в 22 встречах.

"Туран" с 19 баллами после 22 матчей остался на 12-й строчке, опережая только карагандинский "Шахтер", который лишился шансов подняться выше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2179232-kaysar-v-menshinstve-oderzhal-pobedu-nad-turanom-v-matche-kpl/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie