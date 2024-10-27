"Кайсар" в меньшинстве одержал победу над "Тураном" в матче КПЛ

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" одержал минимальную победу над туркестанским "Тураном" в рамках матча 24-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча состоялась на стадионе "Туркестан Арена" и завершилась победой гостей с минимальной разницей в счете - 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил нападающий сборной Казахстана Айбар Жаксылыков, успешно реализовавший пенальти на 71-й минуте.
Отметим, что главный арбитр встречи удалил 30-летнего черногорского полузащитника гостей Горана Милойко на 59-й минуте встречи.
Таким образом, "Кайсару" удалось сохранить за собой восьмое место в таблице чемпионата Казахстана по футболу, набрав 31 очко в 22 встречах.
"Туран" с 19 баллами после 22 матчей остался на 12-й строчке, опережая только карагандинский "Шахтер", который лишился шансов подняться выше.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2179232-kaysar-v-menshinstve-oderzhal-pobedu-nad-turanom-v-matche-kpl/