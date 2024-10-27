"Шахтер" в меньшинстве вырвал ничью у "Кызыл-Жара" и прервал серию поражений в КПЛ

Карагандинский футбольный клуб "Шахтер" сыграл вничью с "Кызыл-Жаром" из Петропавловска в рамках матча 24-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Шахтер" в Караганде и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил 30-летний ивуарийский нападающий "Кызыл-Жара" Сенин Сибаи на 18-й минуте.

На 25-й минуте главный арбитр встречи Булат Сариев дважды наказал футболистов хозяев поля. "Горчичник" заработал казахстанский форвард Айбар Абдулла, а российский защитник Лайонел Адамс получил прямую красную карточку.

Однако на 38-й минуте Абдулла успешно реализовал свой момент и спас команду от поражения. Таким образом, "Шахтеру" удалось прервать серию из пяти проигрышей.

После 24-х туров "Кызыл-Жар" располагается на девятом месте в таблице КПЛ, набрав 23 очка в 22 играх. "Шахтер" потерял все шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, команда завершит сезон на 13-м месте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.