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"Шахтер" в меньшинстве вырвал ничью у "Кызыл-Жара" и прервал серию поражений в КПЛ

Опубликовано:

Игроки ФК "Шахтер"
Игроки ФК "Шахтер": Пресс-служба ФК "Шахтер"

Карагандинский футбольный клуб "Шахтер" сыграл вничью с "Кызыл-Жаром" из Петропавловска в рамках матча 24-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Шахтер" в Караганде и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил 30-летний ивуарийский нападающий "Кызыл-Жара" Сенин Сибаи на 18-й минуте.

На 25-й минуте главный арбитр встречи Булат Сариев дважды наказал футболистов хозяев поля. "Горчичник" заработал казахстанский форвард Айбар Абдулла, а российский защитник Лайонел Адамс получил прямую красную карточку.

Однако на 38-й минуте Абдулла успешно реализовал свой момент и спас команду от поражения. Таким образом, "Шахтеру" удалось прервать серию из пяти проигрышей.

После 24-х туров "Кызыл-Жар" располагается на девятом месте в таблице КПЛ, набрав 23 очка в 22 играх. "Шахтер" потерял все шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, команда завершит сезон на 13-м месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2179197-shahter-v-menshinstve-vyrval-nichyu-u-kyzyl-zhara-i-prerval-seriyu-porazheniy-v-kpl/

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