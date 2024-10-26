Гол на 90+2 минуте вывел "Кайрат" в лидеры чемпионата Казахстана по футболу

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" возглавил турнирую таблицу Казахстанской премьер-лиги после матча 24-го тура с талдыкорганским ФК "Жетысу", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на Центральном стадионе Талдыкоргана и завершилась победой "черно-жетлых" с минимальным разрывом в счете 1:2.

Первый гол в этом матче на свой счет записал 35-летний казахстанский полузащитник "Жетысу" Серикжан Мужиков, реализовавший момент уже на третьей минуте.

Ответный мяч в ворота соперника отправил 37-летний защитник "Кайрата" Александр Мартынович на 22-й минуте. Победу алматинской команде принес гол израильского защитника Офри Арада на второй компенсированной минуте второго тайма.

На данный момент "Кайрат" является лидером национального чемпионата, набрав 41 очко в 22 матчах. "Жетысу" расположился на девятой строчке (23 балла в 22 встречах).

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