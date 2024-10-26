Голевая передача Месси помогла "Интер Майами" с победы начать плей-офф MLS

Футбольный клуб "Интер Майами" обыграл "Атланту Юнайтед" в своем первом матче плей-офф североамериканский Major League Soccer, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на домашнем стадионе победителей регулярного чемпионата. "Интер Майами" одержал победу со счетом 2:1.
В составе хозяев забитыми мячами отличились уругваец Луис Суарес (2 минута) и испанец Жорди Альба (60). Во втором эпизоде голевой передачей отметился аргентинец Лионель Месси.
Автором единственного мяча гостей стал грузин Саба Лобжанидзе (39).
Ответный матч команд в 1/8 финала состоится 2 ноября на поле "Атланты".
Отметим, что "Юнайтед" пробились в плей-офф благодаря победе над "Клеб де Фут Монреаль" в серии пенальти во встрече плей-ин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2178969-golevaya-peredacha-messi-pomogla-inter-mayami-s-pobedy-nachat-pley-off-mls/