Сборная Казахстана поднялась в рейтинге ФИФА на фоне серии поражений

Мужская сборная Казахстана улучшила положение в мировом рейтинге, опубликованном на официальном сайте Международной федерации футбола, передает NUR.KZ.

ФИФА обновила рейтинг в четверг. По сравнению с прошлой версией от сентября сборная Казахстана потеряла несколько очков, но поднялась на две строчки и заняла 107-е место. Ближайшие соседи команды на данный момент — Кения и Коморские Острова.

В октябре сборная Казахстана проиграла в двух матчах Лиги наций УЕФА — Австрии (0:4) и Словении (0:1). Суммарно национальная команда идет на серии из трех поражений.

Лидером рейтинга ФИФА осталась сборная Аргентины — действующий чемпион мира и Кубка Америки. В топ-10 произошло несколько изменений: Португалия опередила Нидерланды, Италия — Колумбию.

Рейтинг ФИФА от 24 октября 2024 года:

1. Аргентина – 1883,50 очка;

2. Франция – 1859,85;

3. Испания – 1844,33;

4. Англия – 1807,83;

5. Бразилия – 1784,37;

6. Бельгия – 1761,27;

7. Португалия – 1752,68;

8. Нидерланды – 1748,24;

9. Италия – 1729,40;

10. Колумбия – 1724,37...

107. Казахстан – 1186,46.

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