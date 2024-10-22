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Неймар провел первый матч за год после тяжелой травмы

Опубликовано:

Бразильский футболист Неймар
Неймар. Фото: Francois Nel/Getty Images

Бразильский футболист Неймар принял участие в матче основного раунда азиатской Лиги чемпионов, выйдя на поле впервые за год, передает корреспондент NUR.KZ.

В третьем туре дивизиона "Запад" саудовский "Аль-Хиляль", за который выступает 32-летний форвард, играл на выезде с "Аль-Айном" из ОАЭ.

Матч завершился победой гостей со счетом 5:4. В составе команды из Эр-Рияда по мячу забили Ренан Лоди (26 минута) и Сергей Милинкович-Савич (45+2), хет-трик оформил Салем Аль-Давсари (45+3, 65, 75).

У хозяев хет-триком отметился Суфьян Рахими (39, 67, 90+6), который третий гол занес в актив с пенальти. Еще один мяч забил Матео Санабрия (63).

"Аль-Хиляль" завершал матч в меньшинстве после удаления Али Аль-Булайхи (82) за прямую красную карточку.

Неймар вышел на поле на 77-й минуте, заменив Нассера Аль-Давсари. Бразилец не отметился результативными действиями. Матч стал для него первым с 17 октября 2023 года, когда форвард порвал крестообразную связку и повредил мениск в игре за национальную сборную.

Команда из Эр-Рияда благодаря победе набрала максимальные девять очков и возглавляет таблицу дивизиона. Столько же баллов в активе другого саудовского клуба "Аль-Ахли" (Джидда).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2177297-neymar-provel-pervyy-match-za-god-posle-tyazheloy-travmy/

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