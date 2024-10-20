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"Ливерпуль" обыграл "Челси" и вернул себе лидерство в АПЛ

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Египетский футболист Мохамед Салах
Мохамед Салах. Фото: John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Футболисты "Ливерпуля" одержали домашнюю победу над лондонским "Челси" в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе мерсисайдцев по мячу забили египетский форвард Мохамед Салах (29 минута, с пенальти) и английский полузащитник Кертис Джонс (51). Единственный гол гостей оформил сенегальский нападающий Николас Джексон (48).

Победа позволила "Ливерпулю" набрать 21 очко и вновь опередить "Манчестер Сити", который в своем матче восьмого тура обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 2:1 и заработал 20 баллов.

В активе "Челси" осталось 14 очков, лондонцы занимают шестую позицию в таблице АПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2176535-liverpul-obygral-chelsi-i-vernul-sebe-liderstvo-v-apl/

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