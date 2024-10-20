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"Шахтер" проиграл "Кайсару" со счетом 1:5 после вылета из КПЛ

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Игроки ФК "Кайсар"
Игроки ФК "Кайсар": Пресс-служба ФК "Кайсар"

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" одержал разгромную победу над карагандинским "Шахтером" в матче 23-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде.

Хет-триком в этой игре отличился 27-летний нападающий "Кайсара" и сборной Казахстана Айбар Жаксылыков, реализовавший свои моменты на 27-й, 33-й и 47-й минутах матча.

Увеличили преимущество хозяев поля Руслан Юденков (54) и Герман Камени Джуниор (73).

Единственный "гол престижа" в ворота "Кайсара" забил Ансар Алтынхан.

Эта победа позволила кызылординской команде закрепиться на восьмой строчке турнирной таблицы КПЛ (28 очков после 21 матча). "Шахтер" же впервые в истории покинет элитный дивизион, окончательно потеряв все шансы подняться с заключительной 13-й строчки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2176509-shahter-proigral-kaysaru-so-schetom-1-5-posle-vyleta-iz-kpl/

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