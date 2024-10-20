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"Астана" вошла в топ-3 чемпионата Казахстана после разгрома "Елимая"

Опубликовано:

Игроки ФК "Астана"
Игроки ФК "Астана": Пресс-служба ФК "Астана"

Футбольный клуб "Елимай" из Семея потерпел домашнее поражение от ФК "Астана" в рамках матча 23-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Спартак" в Семее. Матч завершился разгромной победой гостей из столицы со счетом 3:0.

Счет в матче открыл нападающий "Астаны" Усман Камара на 33-й минуте встречи. Спустя три минуты разницу увеличил капитан команды Марин Томасов. Точку в матче поставил точный удар Рамазанова Каримова (82).

Успешное выступление в дуэли с "Елимаем" позволило подопечным Григория Бабаяна войти в тройку лучших команд чемпионата Казахстана по футболу. "Астана" имеет в своем активе 37 очков в 20 играх.

"Елимай" опустился на пятую строчку. Команда набрала аналогичное количество баллов в 22-х матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2176493-astana-voshla-v-top-3-chempionata-kazahstana-posle-razgroma-elimaya/

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