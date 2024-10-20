Хет-трик Месси помог "Интер Майами" выиграть со счетом 6:2

Футболисты "Интер Майами" одержали крупную победу над "Нью-Инглэнд Революшн" из Фоксборо в матче североамериканской лиги MLS, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 34-го тура регулярного чемпионата. Матч прошел на домашнем стадионе "Интер Майами" в Форт-Лодердейле и завершился со счетом 6:2 в пользу хозяев.

При этом сначала гости забили два мяча усилиями аргентинца Луки Лангони (2 минута) и колумбийца Дилана Борреро (34).

Однако затем футболисты "Интер Майами" отметились шестью голами. Дубль оформил уругваец Луис Суарес (40, 43), хет-трик — аргентинец Лионель Месси (78, 81, 89). Еще один мяч хозяев забил американец Бенха Кремаски (58).

Победа позволила "Интер Майами" набрать 74 очка после всех 34 матчей регулярного чемпионата. Ранее команда уже обеспечила себе первое место в таблице.

Теперь "Интер Майами" предстоит выступить в плей-офф, куда футболисты "Нью-Инглэнд Революшн" не попали, заняв предпоследнюю 14-ю позицию в Восточной конференции.

Месси и Суарес завершили регулярный чемпионат в тройке лучших бомбардиров, забив по 20 мячей. Выше оказался только бельгиец Кристиан Бентеке (23 гола) из "Ди Си Юнайтед".

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