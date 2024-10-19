Гол Криштиану Роналду на 90+7 принес "Аль-Насру" победу в важной игре

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", в составе которого выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, одержал победу в матче седьмого тура местного чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.

В седьмом туре "Аль-Шабаб" на своем поле принял "Аль-Наср". Дерби Эр-Рияда завершилось победой подопечных Стефано Пиоли со счетом 1:2.

Счет на 69-й минуте октрыл испанский защитник Эмерик Ляпорт, второй гол в ворота хозяев забил Садио Мане, однако рефери отменил взятие ворот после просмотра VAR. Под занавес матча полузащитник "Аль-Насра" Али Аль Хассан отметился автоголом.

Ситуацию исправила 39-летняя суперзвезда футбола Криштиану Роналду. Капитан сборной Португалии успешно реализовал 11-метровый удар на 90+7 минуте и принес своей команде три важных очка.

"Аль-Наср" занял второе место в таблице национального чемпионата, набрав 17 очков в семи матчах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.