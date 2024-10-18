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"Зенит" Нуралы Алипа одержал победу со счетом 5:0 и вырвался в лидеры чемпионата России

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, одержал разгромную победу в матче чемпионата России, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги "Зенит" в гостях сыграл с ФК "Акрон" из Тольятти. Встреча завершилась разгромной победой петербуржцев со счетом 5:0.

Казахстанец Нуралы Алип, защищающий цвета "Зенита", вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл "на ноль" все 90 минут.

После 12 туров "бело-голубые" идут на первом месте в таблице национального чемпионата, набрав 29 очков. Ближайший преследователь подопечных Сергея Семака – ФК "Краснодар" набрал на два балла меньше, имея при этом еще одну игру в запасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2176154-zenit-nuraly-alipa-oderzhal-pobedu-so-schetom-5-0-i-vyrvalsya-v-lidery-chempionata-rossii/

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