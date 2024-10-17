Сборная Казахстана по футзалу потерпела разгромное поражение в отборе на чемпионат мира

Женская сборная Казахстана по футзалу провела первый матч квалификации на чемпионат мира-2025 против команды Нидерландов, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча проходила на домашнем паркете Сайран арены в Астане. Стартовый матч отборочного раунда на мировое первенство казахстанская команда проводила против сборной Нидерландов.
Встреча завершилась разгромным поражением отечественного коллектива со счетом - 0:6.
Следующую встречу казахстанские девушки проведут также в Астане на "Сайран Арене" против сборной Польши. Матч пройдет 19 октября в 17:00 по казахстанскому времени.
Чемпионат мира среди женщин пройдет в 2025 году на Филиппинах с 21-го ноября по седьмое декабря.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2175672-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-poterpela-razgromnoe-porazhenie-v-otbore-na-chempionat-mira/